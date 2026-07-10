Brand verwoest geparkeerde auto in Den Bosch

Een auto is donderdagnacht in vlammen opgegaan aan het Wielsem in Den Bosch. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt.

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Toen de brandweer aankwam, stond de geparkeerde Audi al volledig in brand. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Ook de heg waar de auto naast stond, liep flinke schade op. Vanwege de brand werd e weg door de politie enige tijd afgesloten. De eigenaar van de auto zou naar verluidt op vakantie zijn. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.