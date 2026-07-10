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Brand verwoest geparkeerde auto in Den Bosch

Vandaag om 05:42
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Een auto is donderdagnacht in vlammen opgegaan aan het Wielsem in Den Bosch. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de brandweer aankwam, stond de geparkeerde Audi al volledig in brand. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Ook de heg waar de auto naast stond, liep flinke schade op. Vanwege de brand werd e weg door de politie enige tijd afgesloten. De eigenaar van de auto zou naar verluidt op vakantie zijn.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. 

  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
    Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

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