Auto op terrein autobedrijf door brand verwoest, flesje en steen gevonden

Een auto op het afgesloten terrein van autobedrijf Knook aan de Veldsteen in Breda is donderdagnacht zwaar beschadigd geraakt door brand. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt.

Dankzij het snelle optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere voertuigen. De getroffen auto liep wel aanzienlijke brandschade op.

De politie houdt rekening met brandstichting. In de uitgebrande auto werd een verschrompeld plastic flesje ontdekt. Daarnaast werd in het gras, voor het hek van het terrein, een steen gevonden. Zowel het flesje als de steen zijn door de politie meegenomen voor verder onderzoek.