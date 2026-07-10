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Beginnend motorrijder is rijbewijs kwijt na dollemansrit over A67 en A2
Vandaag om 06:35 • Aangepast vandaag om 07:16
Een motorrijder moest gisteren het rijbewijs inleveren op de A67 bij Geldrop. De motorrijder viel de agenten op omdat deze veel harder reed dan de maximumsnelheid.
De agenten gingen achter de motorrijder aan. Op de A2 trok de motorrijder het gas nog verder open en reed hij al snel met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur. In Leende lukte het de agenten de man te laten stoppen.
De motor werd door de agenten meegenomen voor onderzoek. Deze bleek technische mankementen te hebben.
De bestuurder kan een flinke boete verwachten. Daarnaast wordt de motorrijder aangemeld voor een verkeerscursus op eigen kosten. "Gas geven doe je op een circuit en niet op de openbare weg!", benadrukt de politie op Instagram.
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