Beginnend motorrijder is rijbewijs kwijt na dollemansrit over A67 en A2

Een motorrijder moest gisteren het rijbewijs inleveren op de A67 bij Geldrop. De motorrijder viel de agenten op omdat deze veel harder reed dan de maximumsnelheid.

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De agenten gingen achter de motorrijder aan. Op de A2 trok de motorrijder het gas nog verder open en reed hij al snel met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur. In Leende lukte het de agenten de man te laten stoppen.