Beginnend motorrijder raakt rijbewijs kwijt na dollemansrit over A67 en A2

Een motorrijder moest gisteren zijn rijbewijs inleveren op de A67 bij Geldrop. De motorrijder viel agenten op omdat hij veel harder reed dan de maximumsnelheid.

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De agenten gingen achter de motorrijder aan. Op de A2 trok hij het gas nog verder open en reed hij al snel met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur. In Leende lukte het de agenten om hem aan de kant te zetten.