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Beginnend motorrijder raakt rijbewijs kwijt na dollemansrit over A67 en A2

Vandaag om 06:35 • Aangepast vandaag om 09:31
Foto: Instagram politie Cranendonck-Heeze-Leende.
Foto: Instagram politie Cranendonck-Heeze-Leende.

Een motorrijder moest gisteren zijn rijbewijs inleveren op de A67 bij Geldrop. De motorrijder viel agenten op omdat hij veel harder reed dan de maximumsnelheid.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De agenten gingen achter de motorrijder aan. Op de A2 trok hij het gas nog verder open en reed hij al snel met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur. In Leende lukte het de agenten om hem aan de kant te zetten.

De motor werd door de agenten meegenomen voor onderzoek. Daarbij bleek dat het voertuig technische mankementen had.

De bestuurder kan een flinke boete verwachten. Daarnaast wordt hij aangemeld voor een verkeerscursus op eigen kosten. "Gas geven doe je op een circuit en niet op de openbare weg!", benadrukt de politie op Instagram.

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