Aangepaste openingstijden milieustraat Best door hitte

De milieustraat past volgende week de openingstijden aan vanwege de hitte. Dit geldt op 13, 14 en 15 juli, om medewerkers en bezoekers te beschermen tegen de hoge temperaturen.

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Vanwege de verwachte hitte worden de openingstijden van de milieustraat aangepast. Dit is bedoeld om zowel personeel als bezoekers minder bloot te stellen aan de warme omstandigheden.

De aangepaste tijden zijn als volgt: donderdag 13 juli en vrijdag 14 juli van acht uur tot twaalf uur ’s middags. Op zaterdag 15 juli is de milieustraat geopend tot twee uur ’s middags.

Deze maatregelen zijn genomen omdat de temperaturen in de komende dagen flink kunnen oplopen. Bezoekers wordt aangeraden om rekening te houden met de verkorte openingstijden en hun afval tijdig weg te brengen.

De reguliere openingstijden worden na deze periode weer hervat, afhankelijk van de weersomstandigheden. Houd de gemeentelijke communicatie in de gaten voor eventuele verdere updates.