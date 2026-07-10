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Zwaargewonde bij botsing van scooter tegen lantaarnpaal in Roosendaal
Vandaag om 07:06 • Aangepast vandaag om 09:38
Een scooterrijder en een bijrijder zijn vrijdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de President Kennedylaan in Roosendaal. Ze botsten tegen een lantaarnpaal. Een van de slachtoffers is met spoed, onder begeleiding van een trauma-arts, naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.
Het ongeluk gebeurde in een bocht vlak bij het centrale hart van de wijk Kroeven. Hoe het mis kon gaan, wordt onderzocht. De weg is afgesloten. Er waren geen andere verkeersdeelnemers betrokken bij het ongeluk.
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