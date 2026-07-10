Zwaargewonde bij ongeluk scooterrijder in Roosendaal, traumaheli opgeroepen

Een scooterrijder en een bijrijdster zijn vrijdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk in de President Kennedylaan in Roosendaal. Ze botsten op een lantaarnpaal. Een van de slachtoffers is met spoed onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

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Het ongeluk gebeurde in een bocht vlakbij het centrale hart van de wijk Kroeven. Hoe het mis kon gaan, wordt onderzocht. De weg is afgesloten. Er was geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk.