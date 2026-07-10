Auto ramt schutting en bus, bestuurder vlucht

Een automobilist heeft donderdagnacht een schutting aan gort gereden aan de Grutterwei in Valkenswaard. Buurtbewoners werden wakker van het lawaai.

Getuigen zagen vervolgens een jongeman uit de auto stappen. Hij rende via een paadje weg in de richting van de Kolenbranderwei.

Vrijdagochtend was de schade aan de schutting goed zichtbaar. Zelfs verderop in de straat werden nog delen van de schutting gevonden. Ook een bestelbus liep aan de achterzijde flinke schade op door het incident.

De politie is op zoek naar de bestuurder van een zwarte Ford. Die auto moet vermoedelijk aanzienlijke schade hebben, onder meer aan een zijspiegel.