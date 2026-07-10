Automobilist rijdt schutting aan gort in Valkenswaard en vlucht

Een automobilist heeft donderdagnacht een schutting aan gort gereden aan de Grutterwei in Valkenswaard. Buurtbewoners werden wakker van het lawaai.

Getuigen zagen vervolgens uit de auto een jongeman stappen. Die rende via een paadje weg richting de Kolenbranderwei.

Vrijdagochtend is de schade aan de schutting goed te zien. Zelfs verderop in de straat werden nog schuttingdelen gevonden. Ook een bestelbus liep aan de achterkant fikse schade op bij het incident.

De politie is op zoek naar de bestuurder van een zwarte Ford. Deze zou minstens flinke schade aan een zijspiegel moeten hebben.