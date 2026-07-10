Hinder op de A58 komend weekend, dit is de oorzaak

De A58 van Tilburg richting Eindhoven is van vrijdagavond negen uur tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag afgesloten tussen knooppunt De Baars bij Tilburg en knooppunt Batadorp bij Best. Ook de tussenliggende parkeerplaatsen, tankstations en op- en afritten zijn dan dicht.

Er wordt tijdens deze periode nieuw asfalt aangelegd, er wordt gewerkt aan voegovergangen en ook aan de vangrail. De werkzaamheden vinden bewust in het weekend plaats, omdat het dan rustiger is op de weg.