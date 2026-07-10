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Hinder op de A58 komend weekend, dit is de oorzaak

Vandaag om 07:36 • Aangepast vandaag om 07:55
Afbeelding: Rijkswaterstaat.
Afbeelding: Rijkswaterstaat.

De A58 van Tilburg richting Eindhoven is van vrijdagavond negen uur tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag afgesloten tussen knooppunt De Baars bij Tilburg en knooppunt Batadorp bij Best. Ook de tussenliggende parkeerplaatsen, tankstations en op- en afritten zijn dan dicht. 

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Er wordt tijdens deze periode nieuw asfalt aangelegd, er wordt gewerkt aan voegovergangen en ook aan de vangrail. De werkzaamheden vinden bewust in het weekend plaats, omdat het dan rustiger is op de weg.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd van een halfuur. 

Verkeer van Tilburg richting Eindhoven krijgt het advies bij knooppunt De Baars de A65 te volgen en bij Vught vervolgens de A2 richting Eindhoven te nemen. 

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