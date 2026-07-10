Waarom de A58 tussen Tilburg en Eindhoven dit weekend dicht is

De A58 van Tilburg richting Eindhoven is van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur afgesloten tussen knooppunt De Baars bij Tilburg en knooppunt Batadorp bij Best. Ook de tussenliggende parkeerplaatsen, tankstations en op- en afritten zijn dan gesloten.

Tijdens de afsluiting wordt nieuw asfalt aangelegd. Daarnaast wordt gewerkt aan voegovergangen en de vangrail. De werkzaamheden vinden bewust in het weekend plaats, omdat het dan rustiger is op de weg. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd van ongeveer een halfuur.

Verkeer van Tilburg richting Eindhoven krijgt het advies om bij knooppunt De Baars de A65 te volgen en bij Vught vervolgens de A2 richting Eindhoven te nemen.