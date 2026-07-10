Zomervakantie begint in stijl met tropische temperaturen

De zomervakantie trapt af met volop zon en oplopende temperaturen. Volgens Weerplaza-weerman Berend van Straaten wordt het de komende dagen steeds warmer en kan opnieuw sprake zijn van een regionale hittegolf. Dat vertelde Berend van Straaten van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Vrijdagmiddag krijgen we al te maken met zomerse en lokaal mogelijk tropische temperaturen tot 30 graden, vertelde de weerman op de radio. "De komende dagen wordt het alleen nog maar warmer. We staan waarschijnlijk aan de vooravond van opnieuw een regionale hittegolf. Naar Zuid-Frankrijk hoef je deze dagen zeker niet te gaan, tenzij je van temperaturen van 40 graden houdt. Daar is het echt zinderend heet. Die hitte lijkt niet naar ons land te komen, gelukkig. Maar ook hier wordt het zeer warm."

Komend weekend verwacht Van Straaten temperaturen van 30 tot 32 graden, zowel op zaterdag als zondag. "Daarbij is er geen wolkje aan de lucht. Het worden zonovergoten dagen. De luchtvochtigheid is wel wat lager dan twee weken geleden. Het zal dus wat minder benauwd aanvoelen. De komende nachten koelt het ook flink af. Dat maakt het beter behapbaar dan een paar weken geleden."

Ook begin volgende week houdt dit droge, warme en zonnige weer aan. "Maandag wordt het misschien een paar graden minder warm, maar dinsdag en woensdag kan het opnieuw tropisch warm worden. Donderdag en vrijdag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe en gaat het mogelijk iets afkoelen. Pas richting volgend weekend gaat het mogelijk iets koeler worden."