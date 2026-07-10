Ekkersrijt ontvangt certificaat voor veiligheid

Burgemeester Suzanne Otters-Bruijnen heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) certificaat uitgereikt op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en Breugel. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van de KVO-werkgroep, waar ondernemers en partners samenkwamen om de gezamenlijke inzet voor een veilig bedrijventerrein te vieren.

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Het certificaat werd uitgereikt na een succesvolle audit op 1 juli 2026. Tijdens deze controle werd de veiligheidsaanpak van Ekkersrijt positief beoordeeld. De uitreiking markeert een belangrijk moment voor alle betrokken partijen, waaronder de Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE), Ondernemers Vereniging Ekkersrijt (OVE), gemeente Son en Breugel, politie, brandweer en andere partners.

Uitgebreid beveiligingssysteem

Ekkersrijt beschikt over een van de meest uitgebreide collectieve beveiligingsstructuren in de regio. Er zijn meer dan 100 camera’s, waaronder camera’s met kentekenherkenning (ANPR) op alle toegangswegen, een meldkamer, mobiele surveillance en een actieve veiligheidscoördinator. Incidenten worden snel opgemerkt en aangepakt dankzij korte lijnen tussen ondernemers, beveiligingspartners en hulpdiensten.

Betrokken samenwerking

De samenwerking binnen de KVO-werkgroep kreeg lof van de auditor. De groep partners werkt niet alleen aan het oplossen van problemen, maar zet zich ook in voor structurele verbetering. Zo wordt de PDCA-cyclus (plan-do-check-act) professioneel toegepast in het veiligheidsplan. Ook de communicatie naar ondernemers, met updates en aandachtspunten, werd als sterk punt genoemd.

Dankzij deze gezamenlijke inspanningen blijft Ekkersrijt een bedrijventerrein waar ondernemers veilig kunnen werken en investeren. Het KVO-certificaat is een erkenning voor alle betrokkenen en benadrukt dat veiligheid op het terrein een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.