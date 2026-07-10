Landschapspark Vlagheideberg geopend in Meierijstad

Het landschapspark Vlagheideberg in Eerde is op 9 juli officieel geopend. Bezoekers kunnen nu genieten van nieuwe wandel-, fiets- en mountainbikepaden in het gebied.

Gevonden voor jou

Meierijstad heeft er met de Vlagheideberg een nieuwe recreatieve hotspot bij. Het park biedt ruimte voor sport, ontspanning en natuurbeleving, met een netwerk van paden: 3 kilometer fietspad, 7 kilometer mountainbikepad en 5 kilometer wandelpad. Tijdens de feestelijke opening waren zo’n 180 genodigden aanwezig.

Wethouder Johan van Gerwen onthulde drie routepanelen en gaf samen met Harm den Ouden het startsein voor een toertocht. Zestig fietsers trapten af met een beklimming van de Vlagheideberg en maakten een tocht door Meierijstad. Het park is ontworpen om aan te sluiten bij de omliggende natuur, zoals de Eerdse Bergen.

Bijzondere geschiedenis

De Vlagheideberg heeft een bijzondere geschiedenis en biedt nu ruimte voor recreatie, natuur en beleving. Boeren met koeien en schapen zijn terug op de berg en helpen bij het beheer van het landschap. Dit versterkt het natuurlijke karakter van het gebied.

De aanleg van het park was een samenwerking tussen de gemeente Meierijstad en verschillende partners. De Den Ouden Groep zorgde voor de wandel- en fietspaden, terwijl Tracks & Trails verantwoordelijk was voor de mountainbikepaden. Bij de opening sprak de gemeente haar waardering uit voor alle betrokkenen.

Open dag voor publiek

Op zondag 12 juli 2026 kunnen bezoekers het park zelf verkennen tijdens een open dag van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. De vernieuwde paden op de Vlagheideberg staan dan centraal, en iedereen is welkom om het gebied te ontdekken.