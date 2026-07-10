Uitbreiding kantoor en hellingbaan in Roosendaal goedgekeurd

De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een kantoor en de aanleg van een hellingbaan op Stadserf 1 a. Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor werkzaamheden op Stadserf 1 a in Roosendaal. Het kantoor wordt uitgebreid en er komt een hellingbaan, wat de toegankelijkheid van het gebouw moet verbeteren.

Het besluit heeft registratienummer 2026OPA048488 en is vorige week donderdag verzonden. Hiermee zijn de plannen officieel goedgekeurd en kunnen de werkzaamheden beginnen.