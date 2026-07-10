Zonwering gepland aan Burgerhoutsestraat in Roosendaal

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonwering aan de Burgerhoutsestraat 1 f in Roosendaal. De aanvraag is ingediend op 25 juni.

Gevonden voor jou

Op Burgerhoutsestraat 1 f in Roosendaal wil men zonwering aanbrengen. Hiervoor is op 25 juni een vergunning aangevraagd met het registratienummer 2026OPA049432.

De aanvraag kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Dit kan pas zodra er een officieel besluit is genomen.