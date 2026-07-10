Uitbreiding woning Mauvestraat Roosendaal goedgekeurd

De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Mauvestraat 20. Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden.

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De eigenaar van het pand aan de Mauvestraat 20 in Roosendaal heeft toestemming gekregen om zijn woning uit te breiden. Het gaat om een omgevingsvergunning die door de gemeente is goedgekeurd en vorige week is verzonden.

De vergunning is geregistreerd onder nummer 2026OPA048965. Het uitbreidingsplan geeft de eigenaar de mogelijkheid om zijn woning aan te passen en uit te breiden volgens de regels van de gemeente.