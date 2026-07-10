Vergunningsaanvraag voor dakverbouwing in Wouw

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning in Wouw. Het gaat om het veranderen van een dak en het plaatsen van twee dakkapellen.

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Op het adres Tiendevrij 37 in Wouw is een vergunning aangevraagd voor een verbouwing. Het plan betreft het aanpassen van het dak en het toevoegen van twee dakkapellen. De aanvraag is ingediend op 27 juni 2026 en geregistreerd onder nummer 2026OPA049453.

De ingediende stukken zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken kan pas nadat er een besluit over de aanvraag is genomen.