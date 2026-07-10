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Vergunning verleend voor horecazaak Playrena in Roosendaal
Vandaag om 09:23
De gemeente Roosendaal heeft een horecavergunning verleend aan Playrena B.V. voor de locatie De Stok 3.
Playrena B.V. heeft toestemming gekregen om een openbare horecazaak te exploiteren aan De Stok 3 in Roosendaal. De vergunning is op 2 juli 2026 officieel toegekend door de burgemeester. Het registratienummer van deze vergunning is 2026VHE048563.
Met de horecavergunning mag Playrena B.V. de locatie gebruiken voor activiteiten die onder de horeca vallen, zoals eten en drinken serveren. De stukken kunnen worden ingezien op afspraak bij het stadskantoor van Roosendaal. Verdere details over het besluit zijn opgenomen in de officiële documenten.
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