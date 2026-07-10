Kozijnen vervangen aan de Stationsstraat in Roosendaal

Op Stationsstraat 14 in Roosendaal mogen de kozijnen worden vervangen. De vergunning hiervoor is op 1 juli 2026 verleend.

Gevonden voor jou

De gemeente Roosendaal heeft toestemming gegeven voor het vervangen van kozijnen aan een pand op Stationsstraat 14. De officiële goedkeuring hiervoor werd op 1 juli 2026 verzonden.

Het besluit valt onder een omgevingsvergunning en is geregistreerd onder nummer 2026OPA046449. Het gaat om een aanpassing aan de gevel van het gebouw. Belanghebbenden hebben standaard zes weken na de verzenddatum de tijd om bezwaar te maken tegen dit besluit.