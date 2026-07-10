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Vergunning verleend voor bouwwerk en pergola in Roosendaal
Vandaag om 09:23
De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk en een pergola aan de Heerma van Vossstraat 36.
Op 2 juli 2026 is door de gemeente Roosendaal een besluit verzonden over het plaatsen van een bijbehorend bouwwerk en een pergola aan de Heerma van Vossstraat 36. Het gaat om een aanvraag met registratienummer 2026OPA049195.
De vergunning maakt het mogelijk om deze toevoegingen op het perceel in Roosendaal te realiseren. Het besluit is onderdeel van een formele procedure en is daarmee definitief.
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