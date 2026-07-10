Uitweg melding aangevraagd voor Keijenburg in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend voor een uitweg melding bij Keijenburg 5 in Roosendaal. De aanvraag is gedaan op 25 juni en heeft registratienummer 2026AUW049355.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een uitweg melding op de locatie Keijenburg 5, 4702 CE Roosendaal. Een uitweg melding is een aanvraag voor het maken of aanpassen van een toegang tot een weg, bijvoorbeeld voor een oprit.

De aanvraag kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk zolang er geen beslissing is genomen.