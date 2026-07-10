Zonwering gepland aan Burgerhoutsestraat in Roosendaal

Op Burgerhoutsestraat 1 f in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonwering. De aanvraag dateert van 6 juli.

Gevonden voor jou

De eigenaar van het pand aan Burgerhoutsestraat 1 f in Roosendaal heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om zonwering aan te brengen. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA049478.

De aanvraag kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit over de vergunning is genomen.