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Woning in Nispen krijgt extra verdieping na verbouwing

Vandaag om 09:23

De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning en het plaatsen van een extra verdieping aan de Bergsebaan 100 in Nispen.

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De vergunning betreft een woning op de Bergsebaan 100. Het project omvat het verbouwen van de huidige woning en het toevoegen van een extra verdieping. Het besluit is op 2 juli 2026 verzonden.

Met deze vergunning kunnen de plannen voor de verbouwing officieel van start gaan. De locatie bevindt zich in het dorp Nispen, dat onderdeel is van de gemeente Roosendaal. Het registratienummer van de vergunning is 2026OPA046238.

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