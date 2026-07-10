Tijdelijke woonunit aangevraagd in Waalre voor verbouwing

In Waalre is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de August Sniederslaan. Deze woonunit moet dienen als tijdelijke oplossing tijdens de verbouwing van een woonhuis.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 6 juli 2026 ingediend bij de gemeente Waalre. Het gaat om een tijdelijke woonunit op het adres August Sniederslaan 7, die nodig is omdat het woonhuis daar wordt verbouwd.

Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend. Zodra er een besluit is, zal de gemeente Waalre dat publiceren.