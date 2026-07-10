België wil vanaf mei 2027 een tolvignet invoeren: dit zijn de kosten

Een tolvignet voor automobilisten die op Belgische wegen willen rijden, moet vanaf mei 2027 worden ingevoerd. Dat schrijven de Belgische kranten De Morgen en De Tijd op basis van een ingezien voorstel. Het land wil een vignet invoeren voor één dag, tien dagen, een maand, twee maanden en een jaar, met verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Wie zonder vignet over Belgische wegen rijdt, kan een boete van 70 euro krijgen.

Voor schonere auto's bedraagt het tarief 9 euro voor een dag, 12 euro voor tien dagen, 19 euro voor een maand, 30 euro voor twee maanden en 100 euro per jaar. Voor elektrische auto's variëren de prijzen van 8,10 euro per dag tot 90 euro per jaar.

Voor auto's die veel CO2 uitstoten geldt een tarief van 11,25 euro per dag, 15 euro voor tien dagen, 23,75 euro voor een maand, 37,50 euro voor twee maanden en 125 euro per jaar.

Boetes voor overtreders

Overtreders betalen bij een eerste overtreding een boete van 70 euro, bij een tweede overtreding 140 euro en bij een derde overtreding 210 euro, aldus de kranten. De maatregel moet de Belgische staatskas jaarlijks 200 miljoen euro opleveren.

Steekt EU er nog een stokje voor?

Het voorstel zou vrijdag worden besproken door de Vlaamse regering. Die wil dat Belgische automobilisten via de verkeersbelasting worden gecompenseerd voor de kosten van het vignet. Een soortgelijk voorstel dat Duitsland wilde invoeren, werd in 2019 verworpen door het Hof van Justitie van de EU. Dat oordeelde dat het niet is toegestaan om via compensatie ervoor te zorgen dat uiteindelijk alleen buitenlandse weggebruikers betalen.

De kranten melden dat het vignetvoorstel, als de Vlaamse, Brusselse en Waalse regeringen instemmen, in augustus wordt voorgelegd aan de Europese Commissie.

De Nederlandse regering deed eerder dit jaar nog een poging om het tolvignet van tafel te krijgen. Het kabinet wil proberen een mogelijk Belgisch tolvignet tegen te houden. "Dat lijkt mij in ieder geval het proberen waard. Maar ik ga ook met respect om met wat er in het Belgische parlement gebeurt. En ik zoek daar een goede balans in om dit gesprek goed met elkaar te voeren", zei toenmalig demissionair minister Robert Tieman.