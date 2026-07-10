België wil vanaf mei 2027 tolvignet voor wegen invoeren: dit zijn de kosten

Een tolvignet voor wie op de Belgische wegen wil rijden moet vanaf mei 2027 gelden, schrijven Belgische kranten De Morgen en De Tijd op basis van een ingezien voorstel. Het land komt met een vignet voor een dag, een maand, twee maanden en een jaar, met verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Wie zonder vignet ober de Belgische wegen rijdt kan een boete van 70 euro krijgen.

Voor schonere auto's is dat tarief 9 euro (een dag), 12 euro (tien dagen), 19 euro (een maand), 30 euro (twee maanden) en 100 euro (een jaar). Voor wie elektrisch rijdt, variëren de prijzen van 8,10 euro per dag tot 90 euro per jaar.

Voor auto's die veel CO2 uitstoten geldt een tarief van 11,25 euro per dag, 15 euro voor tien dagen, 23,75 euro voor een maand, 37,50 euro voor twee maanden en 125 euro voor een jaar.

Boetes voor overtreders

Overtreders betalen bij de eerste keer een boete van 70 euro, bij de tweede keer 140 euro en bij de derde keer 210 euro, aldus de kranten. De maatregel moet de Belgische staatskas 200 miljoen euro per jaar opleveren.

Steekt EU er nog een stokje voor?

Het voorstel zou vrijdag besproken worden door de Vlaamse regering. Die wil dat Belgische autorijders gecompenseerd worden voor het vignet via de verkeersbelasting. Een soortgelijk voorstel dat Duitsland wilde invoeren, werd in 2019 verworpen door het Hof van Justitie van de EU. Dat stelde dat het niet mag dat via compensatie uiteindelijk alleen buitenlandse weggebruikers de tol moeten betalen.

De kranten melden dat als er instemming is van de Vlaamse, Brusselse en Waalse regeringen, het vignetvoorstel in augustus aan de Europese Commissie wordt voorgelegd.

De Nederlandse regering deed eerder dit jaar nog een poging om het tolvignet van tafel te krijgen. Het kabinet wil proberen een mogelijk tolvignet in België 'van tafel' te krijgen. "Dat lijkt mij in ieder geval het proberen waard. Maar ik ga ook met respect om met wat er in het Belgische parlement gebeurt. En ik zoek daar een goede balans om dit gesprek goed te voeren met elkaar", zei toenmalig demissionair minister Robert Tieman.