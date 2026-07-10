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Hockeyclub Berlicum mag langer open voor feest op 29 augustus

Vandaag om 09:55

Hockeyclub Berlicum heeft een ontheffing gekregen voor een feest dat op zaterdag 29 augustus plaatsvindt. De sluitingstijd is verlengd tot één uur ’s nachts.

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De gemeente Sint-Michielsgestel heeft toestemming verleend aan Hockeyclub Berlicum om een incidenteel feest te organiseren. Het evenement vindt plaats aan de Groenstraat 14A in Berlicum, en de ontheffing geldt van tien uur ’s ochtends op zaterdag tot één uur ’s nachts op zondag.

De ontheffing is verleend op basis van artikel 4.3 van de Algemene plaatselijke verordening Sint-Michielsgestel 2014. Dit betekent dat de club eenmalig mag afwijken van de normale sluitingstijden om het feest mogelijk te maken.

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