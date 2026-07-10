Buurtfeest Plan van Haren krijgt vergunning

Het Buurtfeest Plan van Haren in Waalwijk heeft een vergunning gekregen om op zaterdag 22 augustus 2026 plaats te vinden. Het evenement wordt gehouden op het grasveld aan het Willem Alexanderhof van tien uur ’s ochtends tot middernacht.

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Het Buurtfeest Plan van Haren is een lokaal evenement waarvoor de gemeente Waalwijk toestemming heeft verleend. De weg rondom het Willem Alexanderhof zal op de dag van het feest tijdelijk worden afgesloten, tussen tien uur ’s ochtends en middernacht.

Het besluit over de vergunning is op 7 juli 2026 bekendgemaakt. Voor meer informatie is het mogelijk om de stukken in te zien na het maken van een afspraak met de afdeling Vergunningverlening van de gemeente Waalwijk.