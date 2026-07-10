Vergunning aangevraagd voor uitrit in voortuin Aarle-Rixtel

In Aarle-Rixtel is een aanvraag ingediend voor een uitrit aan de Albers Pistoriusstraat 15 a. Het gaat om een parkeerplek in de voortuin. De aanvraag is op 5 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente Laarbeek.

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Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Laarbeek heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het realiseren van een uitrit. De uitrit is bedoeld om in de voortuin van het adres Albers Pistoriusstraat 15 a een parkeerplaats te maken.

De aanvraag is geregistreerd onder het zaaknummer ZOL-2026-000608 en heeft DSO verzoeknummer 2026070500181. De gemeente verwerkt de aanvraag volgens de standaard voorbereidingsprocedure binnen de Omgevingswet.