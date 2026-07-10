Omgevingsvergunning voor aanbouw in Beek en Donk stopgezet

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een aanbouw aan Rietkampen 32 in Beek en Donk is niet verder behandeld. Het verzoek was ingediend op 14 april.

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Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft besloten een aanvraag voor een bouwactiviteit aan Rietkampen 32 in Beek en Donk stop te zetten. Het ging om een vergunning voor een aanbouw, die was ingediend op 14 april 2026.

De aanvraag was gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000343 en het DSO verzoeknummer 2026041402533. Verdere correspondentie hierover is niet meer mogelijk, aangezien de procedure is beëindigd.