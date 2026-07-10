Directeur RKC Waalwijk maakt overstap naar Vitesse

Willem van der Linden, algemeen directeur van RKC Waalwijk, maakt per 17 augustus de overstap naar Vitesse. Van der Linden was twee jaar in dienst bij RKC Waalwijk.

Van der Linden wordt in Arnhem de opvolger van Ben Mansvelder, die de afgelopen periode vanwege een burn-out werd vervangen door Joost de Wit. De nieuwe algemeen directeur was eerder, tussen 2014 en 2018, commercieel directeur bij Vitesse.

"RKC is een warme club met fijne mensen en partners", blikt Van der Linden terug op zijn tijd in het Mandemakers Stadion. Als hoogtepunt van zijn periode in Waalwijk noemt hij de start van de eigen jeugdopleiding, die hij omschrijft als de "kers op de taart".