Verkeersmaatregelen Vierdaagsefeesten in Land van Cuijk

Van 17 tot en met 26 juli 2026 gelden tijdelijke verkeersmaatregelen in Grave, Gassel, Beers en Cuijk. Dit is vanwege de Vierdaagsefeesten, die op meerdere locaties plaatsvinden.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een verkeersbesluit genomen voor de Vierdaagsefeesten. Dit evenement vindt plaats van 17 juli tot en met 26 juli 2026. In Cuijk zijn straten zoals de Waaistraat, Maaskade en Grotestraat onderdeel van het evenemententerrein. Ook in Grave, Gassel en Beers worden locaties gebruikt, waaronder het Kerkplein en Julianaplein.

Voor de veiligheid van bezoekers worden delen van deze gebieden afgesloten. Dit gebeurt op verschillende dagen en tijden, afhankelijk van het programma. Daarnaast wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld om ruimte te maken voor attracties en andere objecten. De Wegsleepverordening Land van Cuijk 2024 is van toepassing, wat betekent dat fout geparkeerde voertuigen kunnen worden verwijderd.

De verkeersmaatregelen beginnen op 17 juli 2026 om acht uur ’s ochtends en duren tot 26 juli 2026 middernacht. Voor de exacte afsluitingen en parkeerverboden zijn verkeersborden geplaatst.