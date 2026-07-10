Rekenkamer Breda stelt reglement van orde vast

De Rekenkamer Breda heeft op 8 juni 2026 een nieuw reglement van orde vastgesteld. Dit reglement gaat in op de dag na de bekendmaking.

Gevonden voor jou

Het reglement van orde is opgesteld om de werkzaamheden van de Rekenkamer Breda te stroomlijnen. Het document bevat onder meer bepalingen over vergaderingen, verantwoordelijkheden van de leden en de gedragscode. Ook is vastgelegd hoe de werkwijze bij onderzoeken wordt georganiseerd.

Het reglement is gebaseerd op de Gemeentewet en de verordening op de gemeentelijke rekenkamer. Het bevat richtlijnen voor de voorzitter en leden, evenals voor externe onderzoekers en stagiaires die bijdragen aan onderzoeken. Belangrijke punten zijn het voorkomen van belangenverstrengeling en de verplichting tot geheimhouding.

De Rekenkamer, die uit een voorzitter en twee leden bestaat, vergadert doorgaans maandelijks. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van de Rekenkamer en toegestuurd aan de gemeenteraad.