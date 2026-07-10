Dakkapel gepland aan Pastoor de Leijerstraat in Rosmalen

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan Pastoor de Leijerstraat 118 in Rosmalen. De aanvraag wordt nog beoordeeld door de gemeente.

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De vergunningaanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel op het adres Pastoor de Leijerstraat 118, 5246 JG Rosmalen. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619584592. De gemeente heeft nog geen beslissing genomen over deze aanvraag.

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