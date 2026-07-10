Vergunning aangevraagd voor vakantieactiviteiten in Engelen

In Engelen zijn plannen voor vakantieactiviteiten met sport, spel en muziek. De vergunningaanvraag geldt voor diverse locaties en loopt van 17 tot en met 22 augustus.

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Het Vakantie Jeugdwerk in Engelen wil deze zomer sport- en spelactiviteiten organiseren. Op drie plekken in het dorp, waaronder de speelweide Postekampke en het terrein van FC Engelen, worden tijdelijke objecten zoals partytenten en een geluidsinstallatie geplaatst.

De activiteiten zijn gepland van 17 tot en met 22 augustus 2026. De vergunning is aangevraagd op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening, die het tijdelijk gebruik van openbare ruimte regelt. Het is nog niet bekend of de aanvraag wordt goedgekeurd.