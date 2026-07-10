Damwand in waterkering bij traject Den Bosch-Vught aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een damwand in de waterkering bij het traject Den Bosch-Vught. Dit gebeurt tijdens fase TVP-02.

Gevonden voor jou

Het gaat om een technisch project op locatie KW01 en KW02. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619566349.

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