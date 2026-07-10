Geluidscherm bij station Boxtel wordt vervangen

Bij de Parallelweg Zuid in Boxtel, ter hoogte van het station, is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van een geluidscherm. Dit werd op 7 juli 2026 geregistreerd.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit. Het geluidscherm langs de Parallelweg Zuid moet worden vernieuwd en hiervoor is toestemming gevraagd.

Het proces bevindt zich nog in de aanvraagfase. Zodra de vergunning is verleend, kan er eventueel bezwaar worden gemaakt.