Nieuwe regels voor Sportpark Nieuw Zevenbergen vastgesteld

De gemeenteraad van Oss heeft op 25 juni 2026 de regels voor Sportpark Nieuw Zevenbergen aangepast. Het gaat om het TAM-omgevingsplan en een besluit over extra geluid bij woningen. De wijzigingen hebben gevolgen voor gemeenten Oss, Bernheze en Maashorst.

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Sportpark Nieuw Zevenbergen, gelegen bij de A59 bij knooppunt Paalgraven, is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als locatie voor lawaaisporten. Op het terrein bevinden zich onder andere een motorcrosscircuit, kartbaan en schietbaan. Het nieuwe TAM-omgevingsplan actualiseert de regels voor gebruik, bebouwing en de geluidzone van het sportpark.

Daarnaast is er een besluit genomen over extra geluid, de zogenaamde ‘hogere waarden’, voor veertien woningen in de omgeving. Dit besluit wijkt op punten af van het eerdere ontwerp en is nodig vanwege het geluid dat het sportpark veroorzaakt. De woningen liggen in de gemeenten Bernheze en Maashorst.

De stukken zijn vanaf vrijdag 10 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2026 in te zien bij het gemeentehuis in Oss of via de website van de overheid. Voor een bezoek aan het gemeentehuis is een afspraak nodig.