Woninguitbreiding toegestaan in Wernhout

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor een woninguitbreiding op de Julianalaan in Wernhout. Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden.

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Op Julianalaan 27 in Wernhout mag de woning worden vergroot met een aanbouw. Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft de vergunning hiervoor goedgekeurd. Het gaat om zowel een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan als technische bouwactiviteit.

Het besluit is afgelopen dinsdag verzonden. Dit betekent dat de aanvrager kan starten met de werkzaamheden, tenzij er bezwaar wordt gemaakt. Eventuele bezwaren moeten binnen zes weken na de verzenddatum worden ingediend.