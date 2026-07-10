Trayveld en waterbassin gepland in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een trayveld en waterbassin in Rijsbergen. Het gaat om een locatie bij RBG01 K 76 en K 77.

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Op 7 juli 2026 heeft de gemeente Zundert een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een trayveld en een waterbassin. Dit betreft een bouwactiviteit en ander werk dat geen bouwwerk is. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600835.

De plannen hebben betrekking op een locatie in Rijsbergen, specifiek bij RBG01 K 76 en K 77. Het doel van deze publicatie is om inwoners te informeren over lokale ontwikkelingen. Bezwaar maken kan pas zodra er een besluit is genomen over de vergunning.