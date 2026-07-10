Navigatie overslaan
Ontdek

Trayveld en waterbassin gepland in Rijsbergen

Vandaag om 10:16

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een trayveld en waterbassin in Rijsbergen. Het gaat om een locatie bij RBG01 K 76 en K 77.

Gevonden voor jou

Op 7 juli 2026 heeft de gemeente Zundert een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een trayveld en een waterbassin. Dit betreft een bouwactiviteit en ander werk dat geen bouwwerk is. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600835.

De plannen hebben betrekking op een locatie in Rijsbergen, specifiek bij RBG01 K 76 en K 77. Het doel van deze publicatie is om inwoners te informeren over lokale ontwikkelingen. Bezwaar maken kan pas zodra er een besluit is genomen over de vergunning.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Zundert

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.