Evenementenvergunning voor kermis Sint-Oedenrode verleend

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor nevenactiviteiten bij de kermis op het Kerkplein in Sint-Oedenrode. Deze vinden plaats van 22 tot en met 26 augustus 2026.

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De burgemeester van Meierijstad heeft op 8 juli besloten een evenementenvergunning te verlenen voor nevenactiviteiten bij de kermis in Sint-Oedenrode. Het gaat om activiteiten op het Kerkplein, die gepland staan van 22 tot en met 26 augustus.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-2815. Het besluit is op 8 juli verzonden. De vergunning maakt het mogelijk om aanvullende evenementen te organiseren tijdens de kermis.