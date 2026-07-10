Vergunningsaanvraag voor woningbouw in Schijndel

Er is een aanvraag ingediend om een woning met bijgebouw te bouwen aan De Grote Braeck kavel 6 in Schijndel. De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag op 8 juli 2026 ontvangen.

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De aanvraag betreft de bouw van een woning met een bijgebouw op een kavel in Schijndel. Het gaat om kavel 6 van De Grote Braeck. De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met de mogelijkheid tot een verlenging van zes weken. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, kan deze termijn worden opgeschort. Het zaaknummer van deze aanvraag is OW-2026-3304.