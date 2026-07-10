Gemeente Meierijstad bekijkt verlenging tijdelijke woningen Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het verlengen van zes tijdelijke woningen aan de Neerlandstraat in Schijndel.

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Op 7 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een verzoek gekregen om zes tijdelijke woningen aan de Neerlandstraat te mogen verlengen. Het gaat om de adressen 1, 1A, 1B, 3, 3A en 3B in het postcodegebied 5482LN.

De vergunningaanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure. Binnen acht weken na ontvangst neemt de gemeente een besluit, tenzij de termijn wordt verlengd of er aanvullende informatie nodig is. Het zaaknummer van deze aanvraag is OW-2026-3297.