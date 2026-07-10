Uitbreiding bedrijfsruimte aangevraagd in Roosendaal

Er is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte aan de Schotsbossenstraat in Roosendaal.

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De aanvraag betreft twee locaties, namelijk Schotsbossenstraat 13 en 15 in Roosendaal. Het doel van de vergunning is om een bedrijfsruimte uit te breiden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026OPA049483 en werd ingediend op 3 juli 2026.

De ingediende stukken zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een besluit over de aanvraag is genomen.