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Vergunning voor rijhal in Neerkant is verleend

Vandaag om 10:24

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de bouw van een rijhal aan de Steenstraat 10 in Neerkant. Het besluit is genomen op 8 juli 2026.

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Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder een omgevingsplan. Het dossier is geregistreerd onder nummer HZ-2026-0747. Met deze vergunning mag de rijhal op het opgegeven adres worden gerealiseerd.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van bezwaren is gestart op 9 juli 2026 en duurt zes weken.

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