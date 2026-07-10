Nieuwe toezichthouders aangesteld in Gemert-Bakel
De gemeente Gemert-Bakel heeft vijf nieuwe toezichthouders aangewezen. Zij gaan toezicht houden op onder andere de Omgevingswet, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet goed verhuurderschap.
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Gemert-Bakel hebben besloten vijf personen aan te wijzen als toezichthouders. Het gaat om W.J.B.M. Alkemade, D.J.F.M. Speijcken, A.H.J.P. Albers, Z.K. Ghazi en C.J.A. van den Heuvel. Zij krijgen de taak om te zorgen voor de naleving van diverse wetten en verordeningen, waaronder de Omgevingswet, de Afvalstoffenverordening en de Erfgoedverordening.
Deze aanwijzing treedt in werking op de dag na de officiële bekendmaking, op 1 juli 2026. De toezichthouders blijven aangewezen tot wederopzegging, het einde van hun dienstverband of een functiewijziging. Het besluit is ondertekend door burgemeester M.S. van Veen en gemeentesecretaris F. Kabbouti.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer