Nieuwe toezichthouders aangesteld in Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel heeft vijf nieuwe toezichthouders aangewezen. Zij gaan toezicht houden op onder andere de Omgevingswet, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Wet goed verhuurderschap.

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Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Gemert-Bakel hebben besloten vijf personen aan te wijzen als toezichthouders. Het gaat om W.J.B.M. Alkemade, D.J.F.M. Speijcken, A.H.J.P. Albers, Z.K. Ghazi en C.J.A. van den Heuvel. Zij krijgen de taak om te zorgen voor de naleving van diverse wetten en verordeningen, waaronder de Omgevingswet, de Afvalstoffenverordening en de Erfgoedverordening.