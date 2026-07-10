Evenement Swim-Run & Spin in Vught: vergunning aangevraagd

In Vught is een vergunning aangevraagd voor het evenement Swim-Run & Spin to fight Cancer op zondag 27 september.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning op Boslaan 49. Het gaat om het evenement Swim-Run & Spin to fight Cancer, dat gepland staat op zondag 27 september 2026.

De aanvraag is op dinsdag 4 juli 2026 ingediend. Het evenement staat in het teken van het inzamelen van geld voor kankeronderzoek. De locatie en datum zijn specifiek gekozen om deelnemers en toeschouwers een optimale ervaring te bieden.