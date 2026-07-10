Vught geeft toestemming voor container en pallet op Adriaan Poortersstraat

De gemeente Vught heeft een ontheffing verleend voor het plaatsen van een container en pallet op de Adriaan Poortersstraat. De ontheffing geldt van 3 tot en met 7 augustus 2026.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben toestemming gegeven voor het gebruik van de openbare weg bij Adriaan Poortersstraat 54. Het gaat om het plaatsen van een container en pallet.

De ontheffing is op 6 juli 2026 verzonden en geldt van 3 tot en met 7 augustus 2026. Het adres waar het tijdelijke gebruik van de openbare weg plaatsvindt, is 5262 TK Vught.