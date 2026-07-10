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Vergunningsaanvraag voor Open Monumentendag op Landgoed Zionsburg

Vandaag om 10:25

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor Open Monumentendag op Landgoed Zionsburg. Het evenement staat gepland voor zaterdag 13 september 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 7 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente Vught. Het evenement zal plaatsvinden op Landgoed Zionsburg aan de Taalstraat 149 in Vught.

Open Monumentendag biedt bezoekers de kans om historische locaties te ontdekken. Voor dit evenement is een vergunning nodig vanwege de organisatie en het verwachte aantal bezoekers.

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